Дві з половиною тисячі нових хворих на Ковід - за минулу добу в Україні. 161 людина померла. Ушпиталили напередодні понад півтори тисячі хворих, а одужали - утричі більше.

Найгірша епідситуація нині на Харківщині, Донеччині та Одещині. Від лютого проти коронавірусу вакцинували майже 760 тисяч українців.