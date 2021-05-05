COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
Дві з половиною тисячі нових хворих на Ковід - за минулу добу в Україні. 161 людина померла. Ушпиталили напередодні понад півтори тисячі хворих, а одужали - утричі більше.
Найгірша епідситуація нині на Харківщині, Донеччині та Одещині. Від лютого проти коронавірусу вакцинували майже 760 тисяч українців.
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