Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания запретил ретрансляцию в Украине телеканала "Беларусь-24". Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета, мотивируя это тем, что белорусский канал транслировал запрещенный в Украине контент.

По результатам мониторинга иностранных телеканалов, которые вещают в Украине, члены Нацсовета приняли решение изъять из перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины, телеканал "Беларусь-24".

Ретрансляция этого телеканала в Украине была разрешена решением Нацсовета от 23 июля 2015 года.

В эфире "Беларусь-24" были запрещенные для демонстрации на территории Украины передачи и фильмы с участием актеров, внесенных Минкультом в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.

Некоторое время эфирное наполнение этого канала заметно отличалось от типичных провластных белорусских, поскольку это международная версия, очевидно, они на это обращали внимание. Но недавно нашим мониторингом были зафиксированы нарушения.

"Беларусь-24" с 19 по 22 мая транслировал передачи с участием Олега Газманова, Бориса Щербакова и Ольги Кормухиной. Отмечается, что популяризация белорусским вещанием лиц, внесенных в "черный список" Минкульта, противоречит требованиям закона Украины "О телевидении и радиовещании".

Кроме того, в эфире телеканала была трансляция передачи "Панорама", в сюжете которой под названием "Украинский след в попытке госпереворота в Беларуси" звучали пренебрежительные высказывания ("карательный батальон") в адрес добровольческого батальона "Донбасс".

В другом сюжете от 22 мая под названием "Зеленский отказал русским в праве считаться коренным народом", распространялась "недостоверная информация, которая дезинформирует аудиторию", сообщает Нацсовет.

Напомним, что Европарламент принял резолюцию по ситуации в Беларуси. Евродепутаты призвали ЕС отключить Беларусь от SWIFT и запретить участвовать в Олимпиаде.