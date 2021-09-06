У Грузії з невідомих причин загинув український альпініст [ Редактировать ]
Смерть за невідомих обставин. У Грузії загинув український альпініст Петро Борис. Львів'янин підкорив гору Тетнульд заввишки майже п'ять тисяч метрів у регіоні Верхня Сванетія.
Після сходження його знайшли мертвим. Обставини смерті українця розслідують.
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