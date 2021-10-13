Саакашвили поместили в одиночную камеру [ Редактировать ]
Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили поместили в одиночную камеру. Это было его личным желанием, по информации от грузинских властей.
Об этом сообщает Специальная пенитенцитарная служба Грузии.
Михаилу Саакашвили предложили остаться в одной камере с его соседом по комнате, но он категорически отказался, о чем свидетельствуют соответствующие документы.
"Обвинение в том, что товарищи по команде Саакашвили не могут с ним встретиться, является ложью, и это подтверждается даже многочисленными визитами к обвиняемому/осужденному Михаилу Саакашвили в течение дня, которые также освещаются в СМИ", - говорится в заявлении.
Ранее мы писали о том, что в пятницу, 1 октября, задержали экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Позже у Саакашвили опровергли эту информацию. Но вскоре появилось видео задержания экс-президента. А вскоре в МИД Украины вызвали посла Грузии.
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