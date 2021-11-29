В понедельник, 29 ноября, сотрудники специальной пенитенциарной службы министерства юстиции Грузии доставили экс-президента Михаила Саакашвили в Тбилисский городской суд. Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Так, состоится заседание по делу о разгоне митинга 7 ноября 2007 года и разгроме офиса телекомпании "Имеди".

В пенитенциарной службе подтвердили, что Саакашвили будет присутствовать на процессе. Территория у суда полностью оцеплена полицией. На месте находятся сторонники Саакашвили, однако во двор суда их не пускают.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе 22 ноября заявил, что если здоровье Саакашвили позволит, то его смогут доставить в зал заседаний.

Во дворе собрались сотни его сторонников, которые кричат "Миша, Миша!". Усиленные наряды полиции не пускают участников акции и журналистов близко к зданию.

Обстановка обострилась после того, как полиция заставила нескольких митингующих спуститься со здания поста охраны. Двое мужчин находились на крыше постройки, держа в руках флаги Грузии, Украины и США, и отказывались спускаться.

Когда мужчины спустились с поста охраны, начались стычки собравшихся с полицией. По данным телеканала "ТВ Пирвели", полиция использовала перцовый спрей.

У здания суда находятся несколько сотен соратников и сторонников Саакашвили. В целях безопасности мобилизованы разные подразделения МВД Грузии.

Напомним, что 1 октября, задержали экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Позже у Саакашвили опровергли эту информацию. Но вскоре появилось видео задержания экс-президента. А вскоре в МИД Украины вызвали посла Грузии.

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