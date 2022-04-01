Зеленський позбавив звань двох генералів СБУ [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що позбавив звань двох найвищих офіцерів Служби безпеки України. Йдеться про колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова та екс-начальника Управління СБУ в Херсонській області Сергія Криворучка.
Про своє рішення пан Зеленський оголосив у черговому відеозверненні. Він назвав відставних генералів "антигероями" і пояснив, що вони "порушили присягу та здали Батьківщину".
Зараз я не маю часу займатися всіма зрадниками, але згодом вони всі будуть покарані...
Ті військовослужбовці вищого офіцерського складу, яким щось завадило визначитися, де їхня Батьківщина, які порушують військову присягу, дану на вірність українському народу щодо захисту нашої держави, її свободи та незалежності, неодмінного будуть позбавлені, відповідно до статті 48 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, вищих військових звань. Випадковим генералам з нами не по дорозі!
Андрій Наумов був звільнений з посади у 2021 році. ЗМІ писали, що він виїхав з України за кілька годин до початку російського вторгнення. Щодо екс-генерала СБУ розпочали розслідування за статтею про держзраду. Подробиці про можливі правопорушення Сергія Криворучка невідомі.
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