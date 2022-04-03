Зеленський присвоїв Буданову нове звання [ Редагувати ]
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов отримав нове військове звання від президента Володимира Зеленського.
Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.
Зеленський підписав указ 3 квітня. Буданов отримав звання генерал-майора.
"Присвоїти військове звання генерал-майора бригадному генералу Буданову Кирилу Олексійовичу – начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України", – йдеться в указі.
Керівник ГУР Міноборони очолив відомство у серпні 2020 року. Торік у День незалежності Буданову присвоїли звання бригадного генерала.
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