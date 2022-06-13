Чому війна в Україні затягується: Зеленський назвав причину [ Редагувати ]
Україна потребує прискорення постачання зброї для більш інтенсивного звільнення тимчасово окупованих територій. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників American Jewish Committee Global Forum.
Без цього - війна буде лише затягуватись, а кількість жертви - збільшуватись.
Світ повинен продовжувати тиснути на росію й допомагати Україні, аби війна якнайшвидше закінчилась.
Захищайте необхідність посилення санкцій проти росії. Це вам по силах. Допомагайте нам прискорити постачання зброї до України, щоб ми могли звільнити окуповані райони. Нам потрібна потужна наступальна зброя без якої війна лише затягується і жертви збільшуються.
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