У суботу вранці, 15 жовтня, окупанти обстріляли Запоріжжя. Про це повідомляється у Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

У місті оголошували повітряну тривогу.

Ракетна атака ворога по обласному центру.

Секретар міської ради Запоріжжя Анатолій Куртєв розповів, що наразі інформація про постраждалих і руйнування - уточнюється.

Варто додати, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не буде даних про відбій.