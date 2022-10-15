Окупанти вдарили по Запоріжжю [ Редагувати ]
У суботу вранці, 15 жовтня, окупанти обстріляли Запоріжжя. Про це повідомляється у Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.
У місті оголошували повітряну тривогу.
Ракетна атака ворога по обласному центру.
Секретар міської ради Запоріжжя Анатолій Куртєв розповів, що наразі інформація про постраждалих і руйнування - уточнюється.
Варто додати, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не буде даних про відбій.
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