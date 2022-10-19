Сили ППО збили дві ракети над Чернігівською областю (фото) [ Редагувати ]
У середу, 19 жовтня, над Чернігівською областю українські сили протиповітряної оборони знищили дві російські ракети. Про це повідомляється у Facebook Оперативного командування "Північ".
Сили оборони Чернігівщини збили над Коптями дві ракети. Наші захисники завжди на варті! Разом до перемоги.
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