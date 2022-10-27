Росіяни вночі обстріляли Запоріжжя зі "Смерчів" [ Редагувати ]
Джерело: ДСНС України
Російські окупанти вночі 27 жовтя обстріляли Запоріжжя з реактивних систем залпового вогню "Смерч". Унаслідок атак ворога ніхто не постраждав.
Про це повідомляє в Telegram глава Запорізької ОВА Олександр Старух.
Посадовець зазначив, що на околиці міста прилетіли три снаряди РСЗВ противника.
- Руйнувань зазнав об’єкт інфраструктури;
- Виникла пожежа, що була вчасно ліквідована співробітниками ДСНС.
"Окупант має на меті знищити все. Залишити нас без світла, води, газу, опалення. Але це йому не вдасться, бо він вже приречений. Ми переможемо", - наголосив Старух.
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