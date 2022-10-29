Українські військові під час повітряної тривоги знищили крилату ракету, яка летіла з російського Ростова у напрямку Запоріжжя.

Про це повідомляє у Facebook Повітряне командування "Схід".

"Сьогодні мобільний розрахунок ПЗРК виявив та здійснив пуск по ворожій ракеті "Іскандер-К", яка йшла у напрямку Запоріжжя. У результаті підриву ракета змінила курс і впала на безлюдному місці. За вмілі та своєчасні дії солдатів оператор ПЗРК буде представлений до нагороди", - йдеться у повідомленні командування.