Українські військові збили крилату ракету, що летіла на Запоріжжя [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Українські військові під час повітряної тривоги знищили крилату ракету, яка летіла з російського Ростова у напрямку Запоріжжя.
Про це повідомляє у Facebook Повітряне командування "Схід".
"Сьогодні мобільний розрахунок ПЗРК виявив та здійснив пуск по ворожій ракеті "Іскандер-К", яка йшла у напрямку Запоріжжя. У результаті підриву ракета змінила курс і впала на безлюдному місці. За вмілі та своєчасні дії солдатів оператор ПЗРК буде представлений до нагороди", - йдеться у повідомленні командування.
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