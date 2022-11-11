У п'ятницю, 11 листопада, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорювалася ситуація на фронті. Про це пише Зеленський у Telegram.

Заслухав доповіді щодо ситуації на передовій, і зокрема на Південному напрямку фронту. Ми продовжуємо звільняти нашу землю від окупантів.

Також на засіданні були визначені першочергові заходи зі стабілізації ситуації на нещодавно звільнених територіях. Президент підкреслив, що мирне життя має повернутися до наших людей, вони цього довго чекали.

Окрім того, учасники обговорили посилення захисту енергетичної інфраструктури від атак росіян та відновлення об’єктів, що постраждали внаслідок ворожих обстрілів. Зеленський додав, що Україна має бути максимально готова до зими. Усе для цього робиться.