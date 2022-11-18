Російські військові обстріляли Нікополь [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Російські війська обстріляли Нікополь Дніпропетровської області сьогодні, 18 листопада, пізно увечері.
Про це повідомляє в Telegram голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
Повідомляється, що обстріл стався близько 21.00. До цього весь день у місті та районі було тихо, ворожих ударів не зафіксовано. Наслідки вечірнього обстрілу встановлюються, про потерпілих наразі не повідомлялося.
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