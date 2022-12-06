У росії заявили про атаку на аеродром у Курську (фото, відео) [ Редагувати ]
У Курській області, в районі аеродрому після атаки безпілотника спалахнув нафтонакопичувач - на місці працюють спецслужби, постраждалих немає.
Про це повідомив губернатор Роман Старовойт у Telegram-каналі.
"В результаті атаки безпілотника в районі курського аеродрому спалахнув нафтонакопичувач. Постраждалих немає. Пожежа локалізується. Усі спецслужби працюють на місці" , - написав він.
Варто зазначити, що це третій випадок раптових вибухів на території росії за останні дві доби, адже такі випадки вже були під Саратовом та Рязанню.
У Курську розташований аеропорт Курськ-Східний - це аеродром спільного базування, який використовується як військовими, так і цивільними судами. З 24 лютого він не приймає цивільних судів, як і десять інших аеропортів на півдні та в центральній частині росії.
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