У Курській області, в районі аеродрому після атаки безпілотника спалахнув нафтонакопичувач - на місці працюють спецслужби, постраждалих немає.

Про це повідомив губернатор Роман Старовойт у Telegram-каналі.

"В результаті атаки безпілотника в районі курського аеродрому спалахнув нафтонакопичувач. Постраждалих немає. Пожежа локалізується. Усі спецслужби працюють на місці" , - написав він.

Варто зазначити, що це третій випадок раптових вибухів на території росії за останні дві доби, адже такі випадки вже були під Саратовом та Рязанню.

У Курську розташований аеропорт Курськ-Східний - це аеродром спільного базування, який використовується як військовими, так і цивільними судами. З 24 лютого він не приймає цивільних судів, як і десять інших аеропортів на півдні та в центральній частині росії.