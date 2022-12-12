Уряд Німеччини закликають збудувати бомбосховища [ Редагувати ]
Представники регіональних урядів Німеччини вимагають від міністерства внутрішніх справ побудувати нові бомбосховища, на фоні війни в Україні. Про це повідомляє Bild.
Зараз деякі політики країни виступають з критикою уряду, наприклад, депутат Бундестагу Андре Бергеггер заявив, що "влада привела Німеччину до рекордних боргів, але при цьому економить на безпеці та цивільному захисті".
Водночас представники земель вимагають виділити на ремонт або будівництво бомбосховищ 10 млрд євро, однак Бундестаг поки що не зробив цього.
Зазначимо, що інвентаризація бомбосховищ, що існують, має завершитися до весни 2023 року. Наразі в країні діє всього 600 підготовлених укриттів, в яких зможуть розміститись близько 500 тисяч людей.
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