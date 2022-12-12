Україна самостійно ухвалюватиме рішення щодо проведення переговорів з країною-агресоркою росією, яка розпочала криваву війну в Україні.

Про це сказала пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв'ю "Kyiv not Kiev".

Пані посол наголосила, що доки росіяни обстрілюють цивільну інфраструктуру і вбивають мирних українців, сенсу вести переговори з агресором немає. Крім того, вона переконана, що тільки Україна буде вирішувати, коли настане час говорити з рф.

"Я думаю, що мій уряд був дуже чітким щодо цього - і канцлер, і міністр закордонних справ. Вони чітко сказали, що за цих обставин, коли Росія бомбардує цивільну інфраструктуру, зараз немає сенсу вести переговори, і лише Україна вирішить, коли настане час для переговорів", - заявила Фельдгузен.