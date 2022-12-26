У Новосибірську палають склади на площі 1800 квадратних метрів (фото, відео) [ Редагувати ]
У російському Новосибірську спалахнула будівля складу на площі понад 1,8 тисячі квадратних метрів. Про це повідомляє обласне управління МНС рф.
На вулиці 2-а Станційна в Новосибірську відбувається відкрите горіння складського приміщення – за попередньою інформацією, на площі 1805 квадратних метрів.
Інформація про загиблих та постраждалих наразі не надходила. На складі, який палає, знаходиться пластикова продукція.
Місцеві пабліки публікують фото і відео пожежі і пишуть, що через пожежу стоїть "страшний запах пластику".
У ліквідації пожежі беруть участь понад 79 рятувальників і 20 одиниць техніки.
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