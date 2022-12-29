Окупанти обстріляли передмістя Запоріжжя [ Редагувати ]
В ніч проти четверга, 29 грудня, у Запоріжжі пролунали вибухи. Про це повідомляє "Суспільне".
Мешканців просять залишатися в укриттях. У місті та області оголошено повітряну тривогу.
Окупанти атакували передмістя Запоріжжя. Внаслідок атаки постраждали два села. Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.
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