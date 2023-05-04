Операція - паспортизація. Окупанти погрожують позбавити батьківських прав українців, чиї діти не оформлюють російські паспорти на тимчасово окупованих територіях. Про це йдеться у звіті Центру національного супротиву.

Примусова видача російських документів нині триває в окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Донецької й Луганської областей.

Чому рашисти так активно роздають громадянство? І як діяти тим, кому нав'язують паспорти рф? Розкаже Даніїл Снісар.

- Порядка 200 тысяч наших земляков стали гражданами российской федерации. - Поток желающих получить российский паспорт с каждым днем растет.

Так рашистські ЗМІ вже не перший день розповідають, як швидко проходить паспортизація на тимчасово окупованих територіях. І усе це на тлі невдач російської армії. Тож, кремль вдається до більш радикальних дій, змушуючи наших громадян отримувати російський паспорт, по суті, без права на відмову.

Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень:

А для чого це робиться? Для того, щоб розмивати ідентичність, для того, щоб потім сказати, дивіться, примусово депортувати людей наших, українців, а завести туди когось, я не знаю, там з Нижнього Новгорода. І сказати, так оце ж "местное население". Вони ж всі росію чекали. І ось ця кількість нелояльного населення, яку вони бачать, то вони не знають, що робити, окрім того, щоб просто депортувати.

Згідно з указом путіна від 27 квітня, "іноземними громадянами" визнаються українці, які постійно проживали в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях або раніше проживали й виїхали до Росії. Також "іноземцями" оголосили тих, хто захотів зберегти українське громадянство.

І в такому статусі вони можуть проживати лише до 1 липня 2024. А далі - або депортація, або громадянство рф. Його українцям в окупації пропонують у примусовому порядку.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних сил України:

Загарбники проводять демонстративні рейдові заходи: до населеного пункту прибуває колона порожніх автобусів у супроводі представників ФСБ, які, посилаючись на нещодавно підписаний президентом рф указ, ставлять людям радикальну умову: або відмова від українського паспорта на користь російського, або негайне виселення з конфіскацією майна.

Чи насправді окупанти вдаються до подібних методів? Насправді паспортизація активно триває ще з минулого року. Про це на умовах анонімності нам розповів житель тимчасово-окупованого Енергодара.

Я, моя дружина та мій хворий батько-інвалід отримали російський паспорт наприкінці минулого року. Виїхати ми не могли, адже мій батько прикутий до ліжка. І потребує цілодобового догляду. Перші місяці окупації питань до українських паспортів майже не було. Але й отримувати російський поспішали небагато. Ближче до зими російська влада почала закручувати гайки, ставити палиці в колеса підприємцям, закривати бізнес і обмежувати низку соціалки. Ну, наприклад, нашому батьку відмовляли у прийомі лікаря без російських документів. А ще кожного тижня додому приходили представники окупаційної влади, у супроводі людей у камуфляжі, і з посмішкою пропонували оформити російські документи, додаючи, що "довго ви тут не протягнете".

Михайло Подоляк:

Вона репресивно, використовуючи Збройні сили, використовуючи свої там незаконні збройні формування змушує людей, або брати, або ці люди матимуть величезні проблеми для особистої безпеки, тобто вони можуть бути відправлені на підвали, вони можуть бути репресовані в себе дома, вони можуть бути позбавлені житла і разом з дітьми викинуті на вулиці - тобто, якщо є ризики для життя, для сім'ї, то пасивно цей паспорт можна взяти.

Отже, загроза життю власному, або членів родини - це основний фактор, яким необхідно керуватися при отриманні паспорта країни агресора, кажуть в Офісі президента. Якщо вам погрожують, або у будь-який інший спосіб утискають ваші права, від яких залежить можливість виживання - краще паспорт таки взяти.

Михайло Подоляк:

І безумовно, якщо людина під примусом отримує російський паспорт - вона не пройде через певну процедуру, вмотивовану процедуру відмови від українського громадянства. Тому це не буде вважатись, що вона зробила усвідомлений крок. Вона зробила це під тиском. Процедура не була збережена і таким чином, людина не буде позбавлена українського громадянства.

Херсонська і Запорізька області, де зараз найактивніше іде паспортизація. Там затягують паски в усіх сферах життя. Обмежують, наприклад, надання послуг.

Іван Федоров, міський голова Мелітополя:

Якщо ти хочеш підключити інтернет вдома, то ти маєш прийти або з російським паспортом, або заявою на його отримання. Якщо ти хочеш отримати перепустку для проїзду між містами тимчасово окупованих територій - така ж сама ситуація. Аби ти хочеш отримати соціальні якісь виплати.

Юрій Малашко, голова Запорізької ОВА:

У них є план паспортизації, який має йти для них успішно. Але вони не встигають цього робити й змушують наших українців і силою, і на яму саджають, і деякі люди навіть зникають після таких примусових паспортизацій.

Однак, колаборантам уникнути відповідальності таки не вдасться. Одна справа - отримати паспорт. Інша - при цьому усіляко співпрацювати з окупантами. У цьому разі відповідати перед українським законом доведеться.

Михайло Подоляк, радник голови Офісу Президента:

Якщо ти будеш підтримувати окупаційну адміністрацію, якщо ти підеш на роботу в окупаційну адміністрацію, чи будь-який орган, юридично неіснуючий, який буде створювати російська федерація, якщо ти будеш писати доноси, якщо ти будеш ініціативно іти отримувати паспорт і робити це на телекамеру і так далі, то це і є складом злочину.

Про те, що окупанти примусово видають паспорти підтверджує й британська розвідка. Там вважають, рф намагається інтегрувати окуповані території в бюрократичну систему росії, аби подавати вторгнення, як успіх.