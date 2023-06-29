НКРЕКП прийняла рішення про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

Про це повідомляється на засіданні НКРЕКП.

На засіданні у четвер, 29 червня, НКРЕКП прийняла рішення про підвищення тарифів на воду з 1 липня 2023 року в середньому на 32% залежно від водоканалу. Також відомо, що підвищення вартості водопостачання відбудеться у два етапи - 1 липня та 1 вересня.

"Рішення передбачає збільшення платіжки на воду і водовідведення для середньостатистичної сім'ї на близько 60 гривень. Тобто це не занадто висока цифра, але цим ми забезпечимо належну роботу водоканалів і наявність води у крані належної якості", - розповів член комісії Руслан Кайдаш.

У НКРЕКП розповіли, що тарифи буде піднято для 34 підприємств, серед яких є "Київводоканал".

Для киян з 1 липня один кубометр води обійдеться:

централізоване водопостачання 22,884 грн/м³ з ПДВ;

централізоване водовідведення 18,252 грн/м³ з ПДВ.