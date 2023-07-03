Військовослужбовця з росії, який брав участь у розкраданні майна українців в Київській області, засуджено до дев'яти років позбавлення волі. Про це повідомляють в Офісі Генпрокурора.

Прокурори в суді довели, що у березні 2022 року під час окупації с. Обуховичі Вишгородського району, засуджений проник до одного з приватних будинків. Спільно із співслужбовцями він там базувався і проживав протягом усього періоду окупації.

Під час своєї втечі з Київської області засуджений скоїв крадіжку бензинового генератора, побутової техніки та інструментів з одного з будинків. Його засуджено до 9 років позбавлення волі. Слідчими Головного управління Служби безпеки України (СБУ) у місті Київ та Київській області було проведено спеціальне досудове розслідування.