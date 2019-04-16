В преддверии Пасхи и майских праздников желающих купить свежее мясо становится больше, соответственно, продавцы выкладывают на прилавки все, что у них есть в запасе, при этом цены "взлетают" до небес.

Вот несколько советов о том, как выбрать качественное мясо и не потратить деньги впустую, пишут "Вести".

Должно быть сухим

Поверхность свежего мяса, которое не замораживалось ранее, должна быть сухой, если кусок блестит влагой, а под ним на прилавке образовалась лужа - это верный признак того, что вам подсовывают либо замороженный ранее продукт, либо кусок, накачанный для большего веса раствором солей. Чтобы убедиться в свежести мяса, нажмите на него указательным пальцем, у хорошего мяса лунка быстро восстановится, и в ней не выступит сок.

Чем светлее, тем моложе

Чем темнее мясо, тем старше было животное, а значит, на его приготовление уйдет больше времени и не для всех блюд оно подойдет. Оптимальный цвет мяса животного возрастом до года - от розового до светло-красного. На куске мяса обязательно должна быть паутинка жира, так называемая "мраморность". При этом жир должен быть распределен равномерно по всему куску.

На кости и с кожей

Отрубы или так называемое «мясо беконом» во время готовки будет более сочным, чем мясо, отделенное от шкуры и кости. Шкура на куске мяса помогает сохранить его природную влажность, потому на прилавке и во время хранения такое мясо не будет обветриваться.

Куски мяса на кости при приготовлении также получаются более сочными, ведь во время готовки кость накапливает в себе тепло, а при остывании приготовленного блюда постепенно его отдает, и сок распределяется внутри куска мяса, не вытекая из него, как в случае с приготовлением мякоти.

С запахом

Не стесняйтесь при выборе мяса его нюхать. Если мясо отдает тухлятиной, специями или вообще не имеет запаха – верный признак того, что оно уже не первой свежести и начало портиться. Свежее мясо должно пахнуть приятно, аппетитно и не иметь запаха отдушек, специй, пряностей или уксуса.

Жир белый или светло-бежевый

Когда мясо начинает портится, оно изменяет цвет, становится неравномерного оттенка, бледнеет или напротив, темнеет. Вернуть ему товарный вид помогает фуксин и марганцовка, в которых недобросовестные продавцы вымачивают залежавшиеся куски.

Выявить признаки вымачивания в марганцовке помогут жировые прослойки, которые должны быть белыми или светло-бежевыми. В обработанном мясе они станут розоватыми.

Обнаружить на куске фуксин поможет белая салфетка. Приложите ее к краю куска, если она порозовеет, мясо "реанимировали".

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