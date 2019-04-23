Аукціонний дім "Беверлі Гілз" готує велиий розпродаж спортивних раритетів.

Зокрема, з молотка підуть - олімпійський смолоскип, якого ніс Мухамед Алі на Іграх 96 року в Атланті, пара кросівок із підписом Ліонеля Месі, золота медаль довоєнної Берлінської олімпіади та навіть старий паспорт легендарного футболіста Пеле.

Лотів, пов'язаних із футболом, у колекції найбільше. І саме довкола них очікується найдужчий ажіотаж.