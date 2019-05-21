У Єгипті відпустили п'ятьох українських моряків із танкера "Сі Шарк". Загалом, на кораблі перебувала 31 людина з шести держав, з них 17 українців. Моряків пообіцяли відпускати групами.

Водночас місцева влада залишає в себе навантажене нафтою суднО до сплати штрафу в 56 мільйонів доларів. Проблеми в танкера виникли минулої осені, коли в нього закінчилася панамська реєстрація. Напередодні на борт піднялися єгипетські військові і заборонили екіпажеві покидати "Сі Шарк".