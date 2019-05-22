Володимир Зеленський скасував призначення Олени Зеркаль [ Редактировать ]
Крім того, на сайті Глава держави напередодні був опублікований Указ про призначення Олени Зеркаль одним із заступників голови Адміністрації Президента. Зараз вона виконує обов'язки заступника міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції.
Сьогодні ж Зеленський скасував призначення, але за даними джерел деяких ЗМІ, Зеркаль сама відмовилась від посади, бо начебто не захотіла працювати з деякими членами команди Зеленського. У Фейсбуці дипломат зазначила, що відмову пояснить увечері.
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