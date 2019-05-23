"Старі політики обрали стару систему": Зеленський відреагував на провалення його законопроектів [ Редактировать ]
Володимир Зеленський відреагував на провалення його законопроектів у Фейсбуці. Там написав, що старі політики обрали стару систему, бо лише вона дає їм шанс подовжити політичне життя. І закликав дати їм відповідь 21 липня.
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