Итальянец оставил в наследство сиделке 3 миллиона евро [ Редактировать ]
Винченцо Ризатти, владелец отеля в Брешии, умер в возрасте 92 лет и оставил дома и драгоценности своей сиделке, в которую был влюблен. Об этом пшет издание "Вокруг Света".
История похожа на сценарий фильма. Раиса Русо, уроженка Молдовы, работала в Италии сиделкой (как многие женщины из Молдовы, России, Украины и Румынии) и присматривала за пожилым Винченцо Ризатти в течение 12 лет. Старик сентиментально привязался к своей помощнице и составил в ее пользу завещание. После его смерти выяснилось, что сиделка Раиса Русо получила 3 млн в виде недвижимости, наличных денег и драгоценностей.
Когда родственники Ризатти, бывшего владельца отеля в Лимоне-суль-Гарда, узнали об экстравагантном завещании, они подали в суд, обвинив женщину в мошенничестве и использовании психической нестабильности пожилого синьора. Подозреваемыми также оказались сын Раисы Даниэль и ее адвокат Лука Даньоли. В суде против них выступали четыре члена семьи Винченцо Ризатти, которые сочли себя несправедливо обойденными и обманутыми.
Однако свидетели на суде (в том числе врач старика, нотариус, подписавший завещание, и сотрудники банка) показали, что Винченцо Ризатти был в здравом уме и неоднократно заявлял о свеом намерении остасить наследство женщине, котороая за ним ухаживала. Сиделка и ее сын, а также адвокат полностью оправданы. Пикантная подробность: нотариусом был правнук покойного, так что не факт, что семейные войны прекратятся, однако три миллиона уже перешли к сиделке.
Ранее мы писали о том, что женщина нашла сокровище в потайном ящике стола.
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