Австралійський Сідней не впізнати - місто осяяне. Підсвітки на хмарочосах, 3D-композиції на стінах будівель, які здаються живими, інсталяції просто на вулицях.

Що ж там відбувається? Знає Дмитро Анопченко.

П'ятниця, субота, неділя - у розпалі знаменитий Sydney Vivid, масштабний фестиваль світла, музики і ідей. Ви можете сказати: "дивне поєднання", - але австралійці із вами не погодяться. І я розповім, чому.

По-перше, щодо світла: ним з 6 до 11 вечора залиті будинки, зокрема - знаменита Сіднейська опера, повітря і навіть вода. На кожному кроці - фантастичні композиції, які просто вражають.

Я не буду багато говорити і пропоную вам на власні очі подивитися - що тут відбувається.

Що стосується ідей, то тут проведуть 80 так званих "воркшопів" - це, по суті, маленькі семінари, на яких люди діляться найфантастичнішими проектами, що здатні змінити планету.

Альтернативні джерела енергії, космічні подорожі, нові економічні проекти - все на чим тільки посміялася б офіційна наука. Але не варто забувати - звичні технології, якими ми користуємося зараз, наприклад, - мобільні телефони, - колись це теж здавалися фантастикою. Саме тому, в залі інкогніто сидять і великі бізнесмени і футурологи. Прагнуть або почути свіжі ідеї, які можна використати, або просто уявити, яким може бути світ. А коли дискусія закінчується, вони теж виходять на вулиці і насолоджуються неймовірним видовищем.