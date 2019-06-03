Чем заменить подсолнечное масло [ Редактировать ]
Ежедневно мы употребляем пищу, насыщенную жирами и очень часто добавляем еще масла в салат, кашу или блинчики. И самым распространенным является подсолнечное, которое негативно влияет на организм человека.
Мы собрали для вас масла, которые будут полезнее для вас:
1. Льняное масло. Оно на 80% состоит из Омега-3, поэтому имеет такой специфический запах. Полезно для иммунитета, активирует работу мозга, полезно для сердца, сосудов, системы пищеварения, помогает избавиться от запоров. Имеет маленький срок хранения, так как быстро окисляется. Храните в холодильнике и не используйте, если масло стало горчить.
2. Кунжутное масло. Содержит лецитин, который помогает восстанавливать клетки печени. Помогает регулировать уровень холестерина. А еще очень богато кальцием. Имеет приятный ореховый вкус и запах.
3. Тыквенное масло - кладезь витаминов и минералов. Я очень люблю добавлять его в каши и салаты. Стимулирует иммунитет, повышает защитные свойства организма, улучшает моторику кишечника и желчевыводящих путей, замедляет процесс старения, помогает регулировать углеводный и липидный обмены. Даже способствует улучшению репродуктивной функции у мужчин.
И еще много других - выбор достаточно велик. Главное правило - не нагревать сырые масла. Иначе они быстро окисляются и становятся канцерогенными. О маслах для жарки поговорим в следующий раз, и помните: здоровое питание заключается в максимальном разнообразии. Это и вкусно, и полезно.
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