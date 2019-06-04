Десятеро людей постраждали в ДТП у Харкові. Маршрутка вискочила на зустрічну смугу й зіткнулася з вантажівкою. Як усе було - дивіться далі.

Це сталося опів на дев'яту, на проспекті Тракторобудівників. Вузька проїжджа частина, крутий схил і поворот. Машини - по дві смуги в кожен бік, зранку тут щільний рух.

Автобус їхав зверху, у бік ринку Барабашово. Попереду загальмували декілька автівок, вони повертали наліво, маршрутка ж зупинитися не змогла, і її викинуло на зустрічну смугу.

Там - на зустрічній смузі мікроавтобус лоб у лоб зіткнувся з вантажівкою "Рено". Удар був такої сили, що невеличкий ваговоз-холодильник перекинуло.

"В результаті зіткнення, автомобіль "Рено" розвернувся в протилежний бік та перевернувся на правий бік. Після чого ще було зіткнення автомобіля "Рено" з автомобілем "Тойота Хайлендер", - повідомив Олексій Маник, начальник відділу СУ ГУНП у Харківській області.

Усе сталося на очах співробітників автозаправки. Вони ж і допомагали постраждалим вибратися з понівечених автівок.

"Вон туда, на травку, кто лежал, кто кричал, кто плакал. Ну, шок, для людей, шок. В крови, мальчик был и девочка. Мальчик где-то, лет десяти", - розповідає Олег Старченко, співробітник автозаправної станції.

До лікарні доправили матір та доньку, які були у вантажівці. І ще 8 пасажирів мікроавтобуса, зокрема й водія.

"Я так думаю, что 7 из них уйдут амбулаторно наблюдаться по месту жительства. Трое - госпитализированы к нам в клинику. Травмы у всех практически легкие. У двух женщин имеются ушиблено-рваные раны. Водитель, который был - мужчина, - он пока обследуется", - зазначив Андрій Соцький, в. о. заступника головного лікаря Харківської лікарні невідкладної допомоги.

Сергій Мазуренко тією маршруткою діставався на роботу. Каже, їхали швидко. Все сталося вмить.

"Впереди нас машина поворачивала налево. Ну, и маршрутчику деваться некуда было, он пытался ее объехать слева. Это все, что я успел заметить. Три рваные раны. Зашили. Уже все нормально. Жить буду", - розповідає Сергій Мазуренко, постраждалий.

Кримінальне провадження розслідують за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху". У мерії ж запевняють - з перевізником не працюють. Мовляв, маршрут нелегальний, і за це має відповідати транспортна інспекція.