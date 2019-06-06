У Швейцарії обірвалася канатна дорога. Загинув робітник, ще шестеро травмовані. Вони саме проводили техобслуговування підйомника, коли тріснув кабель.

Нещастя сталося поблизу відомого гірськолижного курорту Енгельберг. Туристів цієї миті поряд не було.

Щороку механічні підйомники на довколишніх горах перевозять близько півтора мільйона відпочивальників.