У Швейцарії обірвалася канатна дорога [ Редактировать ]
У Швейцарії обірвалася канатна дорога. Загинув робітник, ще шестеро травмовані. Вони саме проводили техобслуговування підйомника, коли тріснув кабель.
Нещастя сталося поблизу відомого гірськолижного курорту Енгельберг. Туристів цієї миті поряд не було.
Щороку механічні підйомники на довколишніх горах перевозять близько півтора мільйона відпочивальників.
по теме
Аварія у Будапешті: стали відомі попередні результати розслідування
Прогулянковий теплохід "Русалка", який зазнав аварії у Будапешті - збудували на Херсонському суднобудівному заводі 70 років тому.
Аварія у Будапешті: дайвери знайшли тіла нових жертв
На місце події направлять великий плавучий кран, за допомогою якого затонуле судно дістануть з Дунаю
У Таллінні здійснив аварійну посадку літак з Києва
У повітряного судна тріснуло шасі - щоб запобігти займанню, рятувальники обливали його піною
ДТП у Харкові: маршрутка з пасажирами протаранила вантажівку
Маршрутка вискочила на зустрічну смугу й зіткнулася з вантажівкою - постраждали пасажири
Масштабна ДТП під Києвом: постраждали 26 людей
Зіткнулися три маршрутні автобуси - у постраждалих травми різного ступеню тяжкості