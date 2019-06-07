Кому нельзя есть гречку [ Редактировать ]
Гречка - полезная и вкусная крупа. Однако не всегда она может принести только пользу. Есть случаи, когда от употребления гречки лучше отказаться. Об этом пишет novosti-n.org.
Вредного в гречке ничего нет, просто некоторым она может не подойти в силу, например, аллергических реакций. И дело здесь не в том, что это аллергенный продукт, а в том, что в гречке содержится много белка, на который может отреагировать наш организм.
Некоторым может повредить большое количество крахмала в гречке. Но если не есть ее ежедневно и не варить, а запаривать крупу, то этой неприятности с легкостью можно избежать.
Врачи-диетологи охотно рекомендуют гречневую крупу в качестве диетического продукта, но совершенно не приветствуют энтузиастов, готовых сидеть неделями на одной гречке. Как бы ни была эта крупа богата питательными веществами, все равно всего необходимого нашему организму в ней нет. Поэтому напомним о том, что все хорошо в меру.
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