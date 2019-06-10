У Мадриді влаштували забіг проти домашнього насильства [ Редактировать ]
Забіг проти домашнього насильства влаштували в Мадриді. Участь у ньому взяли сотні охочих, серед них прем'єр Іспанії - Педро Санчес. 5-кілометрову дистанцію він здолав удвічі повільніше, ніж переможець - за 29 хвилин.
Внесок за участь у перегонах становив 10 євро. Усі зібрані гроші передадуть організаціям, які допомагають жертвам насилля в родині.
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