А на Прикарпатті розслідують чергову смерть із провини поліцейського. Молода сім'я загинула, в результаті зіткнення, яке влаштував працівник патрульної поліції. Родичі загиблих підозрюють: правоохоронець був напідпитку і його колеги хочуть зам'яти справу. Факт поглягає в тому, що з моменту аварії минуло вже більше тижня, а результатів експертиз досі немає. В ситуації розбирались мої колеги.

Батьки і досі не вірять у те, що сталося. Звістка про загибель доньки пані Галину застала по дорозі на роботу в Італію. Тридцятивосьмирічна Марія із чоловіком Олександром того дня їхали з Івано-Франківська у село до батька. Та до будинку подружжя не доїхало триста метрів. На трасі в них врізалась автівка. Обоє загинули на місці.

"Ось тут на пішоходному він їх ударив, їх розвернуло і сюди в цей місток, а він туди вилетів на ту сторону", - говорить Максим Барабаш, брат загиблої.

За кермом білої "Мазди" був 29-річний Сергій А. житель сусіднього села Угорники - працівник Коломийського відділу поліції. Винуватець ДТП відбувся струсом мозку та переломом ноги. Нині він в Коломийській лікарні. Як розповідають свідки злощасна автівка на шаленій швидкості виїхала на зустрічну смугу.

"На шаленій швидкості, тому що тормозний шлях до зіткнення був 22 метри. Це швидкість мала бути не менша 100 кілометрів. При тому, що у нас населений пункт і в населеному пункті обмеження швидкості до 60 кілометрів", - говорить Василь Плещук, свідок аварії.

Люди підозрюють - поліцейський був напідпитку.

"Коли він лежав підійшов один шофер, хлопці робіть експертизу напевно він випивший. Другий так само - і у нас думка така склалася що він дійсно випивши був", - говорить Роман П'ятничук, житель села Лісний Хлібичин.

Керівництво Коломийської поліції розповідає - Сергій А. - більше інформації про нього не надають працює у них з 2017 на посаді патрульного. На момент аварії перебував... у відпустці.

"Коли після ДТП його забрали в ЦРЛ міста Коломиї, після чого були зібрані зразки крові медичними працівниками і ці зразки забрали в Державне бюро розслідувань", - говорить Остап Білейчук, керівник Коломийського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області.

З моменту аварії минуло вже дев'ять днів, а результати експертизи і досі не готові. Провести незалежну перевірку родичам загиблих відмовили.

"Ну почему не хотели дать сразу експертизу, анализ крови. Не хотели дать. - Нічого не дали. Ми просили повторне аби при нас експертизу. - Сказали що на третій день".

Поліцейському повідомили про підозру. Найближчим часом суд має обрати запобіжний захід, якщо він з'явиться на засідання. Поки що підозрюваний у лікарні. Коментувати ситуацію в державному бюро розслідувань відмовились. "Щоб не зашкодити слідству". В загиблого подружжя залишилася 13-річна донька.