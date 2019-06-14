США надали докази причетності іранської влади до атаки на танкери в Оманській затоці. Про які саме докази йдеться і що напередодні вирішили на екстреному засіданні радбезу ООН - знає Ольга Жидецька.

Це відео зняте із розвідувального літака США. На ньому видно, як військові з іранського катера наближаються до танкера "Кокука Коураджос". Як стверджують американці - щоби зняти міну, яка не розірвалася. Кадри нібито зафільмували за кілька годин після вибухів, що спричинили пожежу на судні, завантаженому метанолом. Через аналогічні вибухи за півгодини спалахнув іще один танкер "Фронт Альтаїр", що перебував неподалік. Відео-докази Сполучені Штати опублікували на підкріплення своїх звинувачень на адресу Тегерану - мовляв саме він стоїть за атаками на цивільні судна.

"На думку уряду Сполучених Штатів, за напади в Оманській затоці відповідає Ісламська Республіка Іран. Ця оцінка спирається на дані розвідки та аналіз використаної зброї. 22 квітня Іран пообіцяв усьому світові, що зупинить потік нафти Ормузькою протокою. Нині він працює над виконанням цієї обіцянки", - говорить Майк Помпео, державний Секретар США.

Натомість Тегеран такі звинувачення категорично відкидає. Обговорити ситуацію на прохання Сша напередодні екстрено зібрався Радбез ООН. Засідання було закритим і офіційної резолюції на ньому не ухвалили. Зійшлися на тому, що зацікавлені країни вирішили провести власні розслідування.

"Я глибоко занепокоєний інцидентами в Ормузькій протоці. Я рішуче засуджую будь-які атаки на цивільні судна. Необхідно з'ясувати всі факти і визначити відповідальних. Світ не може собі дозволити нового протистояння у цьому регіоні", - говорить Антоніо Гуттереш генеральний секретар ООН.

Тим часом, за офіційними повідомленнями, пожежу на обох суднах загасили, танкери - на плаву. Їхні екіпажі евакуйовані - 44 моряки нині на території Ірану.

"Я з Росії. Усі служби спрацювали відмінно. Нас прийняли дуже добре. У нас усе гаразд".

Це не перший схожий інцидент із нафтовими танкерами в регіоні. На початку травня диверсанти підірвали чотири судна біля узбережжя Арабських Еміратів. У тих атаках Радбез ООН також звинуватив Іран. Проте ісламська республіка свою причетність заперечила. Після останнього нападу нафта марки Brent подорожчала на 4,5% до шістдесяти двох доларів за барель.