У Домбровському кар'єрі, що на Прикарпатті, активізувалися зсуви ґрунту. Берег почав обвалюватися після проливних дощів, що заливали регіон останні кілька тижнів, а кар'єр - інтенсивно і неконтрольовано самозатоплюватися.Чим це загрожує - дізнавались мої колеги.

Ще місяць тому тут можна було проїхати, сьогодні замість берега - вирви.

"Сунеться ґрунт, і о там поїхало, була дорога теж. Торік була поїхала, але вони то вирівняли".

Домбровський кар'єр почав працювати півстоліття тому. Тут видобували калійні добрива відкритим способом, та у 2001 році виробництво припинили. Через брак коштів перестали згодом відкачувати воду з гірничих порожнин.

"Кар'єр почав наповнюватися дощовими і грунтовими водами. Швидко, по два-три мільйони кубометрів щороку. На поверхні мінералізація близько 25 грамів на літр, - це десь у півтора рази більше, ніж морська вода", - наголосив Юрій Костів, керівник Науково-дослідного інституту галургії.

Зсуви на Домбровському кар'єрі стаються майже після кожного рясного дощу. Зараз площа водойми понад 50 гектарів. Та експерти попереджають: якщо не проводити жодних заходів - вона тільки збільшуватиметься і невдовзі може досягти 100 гектарів.

Та найбільша небезпека, - кажуть фахівці, - це те, що ропа з кар'єра почала вимиватися назовні.

"У нас є засолення по периметру криниць і ареал засолення за останніми даними 2014 років - був більше 1000 гектарів. І ареал засолення підземних вод рухається в напрямку Добровлянського водозабору - це основний водозабір міста, який постачає місто питною водою". - зазначив Роман Кравець, завідувач сектору цивільного захисту екології та природних ресурсів Калуської РДА.

Жителі довколишніх міст і сіл вже потерпають через засолення води.

"То така вода йде біла. Так, як кайнід, або гіпс такий. Я носила її на аналіз, то там в скільки-то разів перевищує. Якщо город поллєш - то білий", - занепокоєна Ліда, жителька міста Калуш.

"Нельзя поливать. Сразу же уничтожаешь зелень - она (вода - ред.) настолько была соленая. Мы сделали скважину и ни разу не поливали", - скаржиться Лідія Федорівна, жителька міста Калуш.

Лише торік Львівський інститут "Гірхімпром" на кошти міськради нарешті розробив проект реконструкції. Фахівці пропонують кар'єр перетворити на відпочинкову зону.

"Ми не згоджуємось з цим варіантом. Тут вони оптимістично так налаштовані, що це буде рекреаційна зона. Але соляні води глибинних шарів кар'єру контактують із водоносним горизонтом", - наголосив Юрій Костів, керівник Науково-дослідного інституту галургії.

Водночас експерти кажуть: засолення криниць і водойм - не зупиниться. Тому пропонують, як альтернативу, запустити тут нове виробництво - відбирати з нижніх шарів концентровані розсоли, і переробляти їх на технічну сіль і низку хімічних сполук для сільського господарства, які Україна сьогодні закуповує за кордоном.

Справа за малим - знайти інвестора.