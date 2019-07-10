У штаті Колорадо ведмідь улаштував ДТП [ Редактировать ]
Обережно, клишоногий водій. У штаті Колорадо ведмідь улаштував ДТП. У пошуках харчів хижак заліз у відкритий автомобіль і випадково перевів коробку передач у нейтральну позицію. Машина прокотилася схилом 30 метрів і врізалась у дерево. Зловмисник утік з місця аварії.
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