Юрій Бойко сьогодні прокоментував і закінчення роботи Верховної Ради восьмого скликання. Ось що він сказав:

Оцінка роботи Верховної Ради

"В первую очередь, ее оценил украинский народ. И тот уровень доверия в 4 процента, который она имела к концу своей каденции - это вот показатель ее работы.

Она жила отдельной от людей жизнью. Люди хотели снижения тарифов, люди хотели социальной поддержки, люди хотели остановки войны, а Верховная Рада, вернее, остатки правящего большинства, включая спикера, который был идеологом этого процесса, - они жили идеологическими штампами, они жили декларациями, ратификациями, какими-то пустыми заявлениями и ничего общего с этими людьми не имела.

По этому, Рада ушла в небытие, на историческую свалку - и это закономерно, поскольку она полностью дискредитировала себя. Я не могу припомнить, за редким исключением, ну, пожалуй, принятия закона об особом статусе отдельных районов Донбасса, который, кстати, и в силу не вступил - потому что противоречит Конституции.

Голосование в первом чтении за снятие неприкосновенности с депутатов в парламенте, - пожалуй, чего хотят все люди, пожалуй не припомню больше ничего хорошего от работы этого Парламента, поскольку в основном он запомнился какими-то воинственными заявлениями, и политическими декларациями, не имеющего ничего общего с реалиями жизни и с тем, что хотят граждане.

И разогнал его не новый президент, а его разогнал украинский народ, потому что если бы не поддержка роспуска Рады 100 процентами населения страны нашими гражданами, - Конституционный суд бы не принял такого решения о роспуске Парламента. Это сделал украинский народ, который потребовал роспуска Парламента и принятие новых", - наголосив Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

Які важливі рішення ця рада не ухвалила?

"В первую очередь, это законы по внедрению Минских соглашений, которые открыли дорогу к остановке конфликта. Это законы о социальной поддержке людей, которые в этом нуждаются - у нас их было больше 10, начиная от чернобыльцев, заканчивая инвалидами. Это законы, которые касаются снижения тарифов и прекращения этого беспредела. Но они все были заблокированы вот этим воинственным большинством, его остатками, которые проводили свою антинародную политику.

По этому, есть о чем сожалеть, и считаю, что мы эти законы примем в следующем парламенте. Они будут для нас первоочередными", - зазначив Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

Чого ви очікуєте від нового уряду?

"Я хочу скорее чтобы ушло старое. Потому что старое правительство - оно, как элемент уходящей власти, тоже потеряло доверие людей. Они там друг друга хвалили, а люди жили хуже и хуже. И я хочу чтобы быстрее прошли выборы в Парламент, создалось правительство, которое представило свою программу, которое показало выход с экономического кризиса, которое показало, как будет социально защищать людей, поддерживать пенсионеров, увеличивать их пенсию, поддерживать инвалидов, поддерживать чернобыльцев, как вообще государство должно поддержать людей, нуждающихся в помощи", - підкреслив Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".