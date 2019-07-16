Николай Скорик: Люди не хотят больше видеть парламент войны, людям нужны мир и нормальная жизнь [ Редактировать ]
Люди не хотят больше видеть парламент войны, людям нужны мир и нормальная жизнь. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николай Скорик на встрече с жителями села Преображенка Ширяевского района Одесской области.
Николай Скорик и кандидат в народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" по 138 округу Князь Хачатрян ответили на все вопросы, которые волновали людей. Это и вопросы окончания войны, и изменения цен на газ, и вечная тема ремонта дорог, состояние больниц и многое-многое другое, что волнует людей на местах.
"Когда наши сограждане выбирали этот парламент, они ждали, что Верховная Рада выведет экономику страны из кризиса, будут предприняты шаги для восстановления мира в Донбассе, будут приняты законы, направленные на защиту и поддержку людей, промышленности. Но, вместо этого мы всю его каденцию наблюдали нарушение Регламента, прав оппозиции и откровенное игнорирование всех норм работы парламента. Они проголосовали за бюджет, который все отбирал у пенсионеров, приняли так называемые реформы: медицинскую, которая просто уничтожает здравоохранение, пенсионную, образовательную. Все их декларации только раскалывали общество, убивая у людей последнюю надежду на мир и нормальную жизнь. Наши законопроекты не вносились в повестку дня, а выигранные нами суды, решения по которым обязательны для выполнения Кабмином: такие как возврат льгот чернобыльцам, и погашение задолженности по зарплатам шахтерам просто на просто не выполнялись. Но даже в этих условиях оппозиция боролась за права людей. Были подготовлены проекты постановлений о введении моратория на повышение жилищно-коммунальных тарифов, законопроект о списании задолженности за услуги ЖКХ. Ничего для людей эта власть не хотела делать", - сказал Николай Скорик.
Оппозиционер подчеркнул, что Украина сможет выйти из затянувшегося экономического кризиса, только когда в стране наступит мир. И только у "Оппозиционной платформы - За жизнь" в команде знающие управленцы, экономисты, юристы, политики и общественные деятели, кандидат в премьер-министры Юрий Бойко. А главное - план – концепция по достижению мира и возрождению экономики.
"Нас объединяет желание принести мир стране, обеспечить людям социальную защиту, преодолеть бедность и бесправие наших граждан. Прежний режим обрек людей на бесконечную войну, нищету и унижение. Новая власть - становиться копией своих предшественников. Мы не на словах, а на деле готовы бороться с коррупцией и безответственностью чиновников, грабительскими тарифами и диктаторскими замашками местных хозяев", - сказал Князь Хачатрян.
Собравшиеся на встречу с представителями "Оппозиционной платформы - За жизнь" поддерживают политическую силу, потому что цели и задачи оппозиции - это то, что действительно необходимо людям.
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