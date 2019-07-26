Найдены кости крупнейшего зверя в истории (фото) [ Редактировать ]
Во Франции археологи нашли бедренную кость животного крупных размеров. Длина кости размером с человеческий рост, а вес ее достигает 508 килограммов. Об этом пишет The Daily Star.
Предполагается, что животное с такого размера костью могло достигать 30 метров в высоту.
Специалисты отметили, что это сопоставимо с размерами динозавров вида Патаготитан. Однако точную принадлежность кости пока еще предстоит выяснять.
Предполагается, что обладатель найденной кости обитал на планете порядка 140 миллионов лет назад.
"Этот фрагмент таза огромный! И он прекрасно сохранился", - отметил куратор Музея Ангулема Жан-Фрасуа Турнепиш.
По его словам, обнаружить такое удается не часто. Кость могла давно развалиться под тяжестью собственного веса.
Ранее сообщалось, что под Иерусалимом обнаружили остатки древнего города, возраст которого порядка 9 тысяч лет
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