Во Франции археологи нашли бедренную кость животного крупных размеров. Длина кости размером с человеческий рост, а вес ее достигает 508 килограммов. Об этом пишет The Daily Star.

Предполагается, что животное с такого размера костью могло достигать 30 метров в высоту.

Специалисты отметили, что это сопоставимо с размерами динозавров вида Патаготитан. Однако точную принадлежность кости пока еще предстоит выяснять.

Читайте также В Николаеве нашли уникальные артефакты

Предполагается, что обладатель найденной кости обитал на планете порядка 140 миллионов лет назад.

"Этот фрагмент таза огромный! И он прекрасно сохранился", - отметил куратор Музея Ангулема Жан-Фрасуа Турнепиш.

По его словам, обнаружить такое удается не часто. Кость могла давно развалиться под тяжестью собственного веса.

Ранее сообщалось, что под Иерусалимом обнаружили остатки древнего города, возраст которого порядка 9 тысяч лет