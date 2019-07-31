Кому бізнес, а кому пекло. Жителі Миколаєва потерпають від ваговозів, що цілими караванами проїжджають містом. У період жнив - це типове явище, адже фури везуть урожай до південних портів. Та люди не хочуть більше миритися із такою ситуацією.

Що їх обурює, - розповість Марина Михайловська.

Бруд, шум та антисанітарія - так жителі приватного сектору Миколаєва описують сусідство з портами. Фури везуть десятки тонн врожаю на відправку.

Віктор Рябченко пам'ятає цей район змалку. Останні 5 років життя стали зовсім нестерпними. Потужний потік вантажівок проїжджає попід будинками. Найскладніше в спеку.

"Их тут до сотни машин. Они стоят в 2-3 ряда. Они полностью закрывают дорогу", - обурений Віктор Рябченко, житель Миколаєва.

Фури стоять в очікуванні своєї черги годинами. Від пилу не допомагає навіть насаджена стіна з кущів.

"Утром протер - к вечеру, как будто год не убиралось. Черная пыль. Бывает красноватая. Зимой, когда холодно, водители включают двигатель, чтоб согреться. А газы куда? Мы этим дышим", - скаржиться Ольга Поліщук, жителька Миколаєва.

Місцеві вважають вантажівки головною причиною бездоріжжя на Миколаївщині. Вулиці, які міська влада призначила для проїзду фур, вже давно розбиті. Користуватися об'їздним маршрутом водіям невигідно. Активісти переконані: "Укртрансбезпека" не виконує свої обов'язки.

"По нашим подсчетам 4-5 тыс. грузовиков проходит в день, заходят в город. У нас 4 направления - должны стоять 4 весовых комплексов, которые должны отсекать перегрузы, которые идут в порты. Давят дороги, которые не рассчитаны на 40 и более тонн", - заявив Денис Борисов, активіст.

А це вже місце, де проводять ваговий контроль вантажів. Такий один в області. В "Укртрансбезпеці" бідкаються: вантажно-грузові комплекси регулярно виходять з ладу, допомоги просять у міста.

"Щодо перевантаження, ми кожного дня виявляємо ці факти. Це може бути 5-10 фактів за добу. Може бути і більше. Правопорушення є", - зазначив Олександр Корнилов, начальник відділу управління "Укртрансбезпеки" в Миколаївській області.

"Не первый год обсуждается эта тема. Пока единственное, что сделано - разработана схема въезда в город большегрузного транспорта. Схема была разработана так, чтоб не разрушались мосты. Не мешало бы решить вопрос с отстоем транспорта - это тот транспорт, который не может поместиться на терминалах. Он должен отстаиваться перед городом", - підкреслив Юрій Степанець, заступник міського голови Миколаєва.

В міській владі переконані: треба якнайшвидше створити відстійники, а розбиті дороги відремонтувати. Та от грошей на це в бюджеті не вистачить. Тому закликають аграрні компанії допомогти. Але діалогу між містом та бізнесом поки не виходить.