Які нові випробування підготувала погола для Європи? Та де розташований "підземний Версаль"? Про це та інше - у нашому огляді.

Велика Британія подекуди перетворилася на маленьку Венецію. Північ Англії потерпає від повеней. Висока вода наробила лиха у графствах Чешир і Манчестер. Усе через те, що зливи не вщухали від вихідних. А напередодні за добу випала місячна норма опадів. Затопило дороги й залізничні шляхи. Кілька десятків людей довелося рятувати із затоплених осель і автомобілів. На кінець тижня - синоптики прогнозують теплу й суху погоду.

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Схожа ситуація і в Німеччині. Грози і зливи призвели до підтоплень у північних регіонах країни, зокрема і в Берліні. Там тимчасово оголосили надзвичайний стан через негоду. Уночі рятувальники виїжджали на виклики понад сотню разів люди скаржилися на затоплені підвали й повалені дерева. За прогнозами метеорологів, далі шторми рушать у східну Європу - до Польщі, Румунії, а також Словаччини й Хорватії.

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Європейська спека відступила на північ. І досягла Гренландії - другого за площею льодовика на планеті. Через високі температури він почав танути рекордними темпами. За липень цього року Гренландія втратила 160 мільярдів тонн криги. Цього виявилося достатньо, щоб рівень океану по всьому світу піднявся на пів міліметра.

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Дим від пожеж у російському Сибіру досяг Америки. За даними із супутників НАСА, його зафіксували в небі над Аляскою і Канадою. Ліси в Росії горять уже понад тиждень. Полум'я охопило майже три мільйони гектарів. Це приблизно стільки, як площа Бельгії. Надзвичайний стан оголосили на всій території Іркутської області та Красноярського краю. Тамтешня влада гасити пожежі спершу відмовлялася - мовляв, у цьому немає сенсу. Напередодні ж у Сибір відправили авіацію міноборони.

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Рятуватися від спеки й негоди у "підземному Версалі" пропонують у Франції. Так називають печеру Грот де Каналет, що в Піренеях. Температура в ній майже незмінна протягом року плюс 14 градусів за Цельсієм. Щосерпня тут влаштовують своєрідний фестваль. Підземне склепіння підсвічують казковою ілюмінацією. А ще влаштовують концерти класичної музики, бо стіни печери забезпечують ідеальну акустику.

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Від правосуддя не втечеш. Від сьогодні в Іспанії ловитимуть водіїв-порушників за допомогою дронів. Безпілотники стежитимуть за найбільш аварійними дорогами, а також працюватимуть там, де багато мотоциклістів, велосипедистів і пішоходів. І фіксуватимуть порушення. Також дрони будуть використовувати у спеціальних операціях поліції.