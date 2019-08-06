Авіакомпанія "Роза Вітрів", яку пов'язують з групою "Приват" українських бізнесменів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, виграла контракт на суму 35 млн грн на виконання літерних рейсів з перевезення вищих посадових осіб. Інформацію оприлюднено на сайті системи Prozorro.

Примітно, що інших учасників у тендері не було. Договір з компанією вже уклали 2 серпня.

Згідно з умовами тендеру, літерні перевезення авіакомпанія здійснюватиме в період до 31 грудня 2019 року.

Кошти за перевезення будуть спрямовувати за фактом надання послуг протягом 20 днів. Джерелом фінансування визначено державне авіаційне підприємство "Україна".