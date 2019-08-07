У Торонто хочуть заборонити продаж пістолетів [ Редактировать ]
У Торонто хочуть заборонити продаж пістолетів - через те, що почастішали випадки стрілянини.
Із такою ініціативою виступив мер міста Джон Торі. За даними поліції, за останні три дні у Торонто сталося 12 інцидентів з перестрілкою. Ніхто не загинув, але у кількох людей важкі поранення. Більше третини всіх випадків застосування вогнепальної зброї зафіксовані у менш благополучних районах міста.
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