У Торонто хочуть заборонити продаж пістолетів - через те, що почастішали випадки стрілянини.

Із такою ініціативою виступив мер міста Джон Торі. За даними поліції, за останні три дні у Торонто сталося 12 інцидентів з перестрілкою. Ніхто не загинув, але у кількох людей важкі поранення. Більше третини всіх випадків застосування вогнепальної зброї зафіксовані у менш благополучних районах міста.