У Дніпрі вибухом рознесло дах та стіни заводу [ Редактировать ]
Потужний вибух та пожежа стались у Дніпрі. Рвонуло на маслозаводі близько десятої вечора - повідомили у ДСНС. Вибуховою хвилею рознесло дах та стіни залізобетонної будівлі.
За попередніми даними, постраждалих немає. Після вибуху спалахнули склади із сировиною. Що спричинило детонацію - встановлюють. Відомо, що підприємство запустили торік.
Пізніше власник заявив - на території заводу має запрацювати ще й електростанція на біопаливі.
по теме
На заводе в Днепре прогремел мощный взрыв
Взрыв произошел в районе промзоны на улице Байкальской
Пожежі у Каліфорнії наближаються до маєтків зірок Голлівуду
Новий осередок займання виявили у Каліфорнії. Пожежі вже наблизилися до культурного комплексу Джетті на околицях Лос-Анджелеса. Там розташовані маєтки відомих акторів і бізнесменів
Пожежі у Каліфорнії: влада евакуювала понад 200 тисяч людей
Понад 200 тисяч людей евакуювали в американській Каліфорнії. Ще мільйон залишилися без світла. Усе через масштабні лісові пожежі, які не можуть приборкати вже тиждень
У Каліфорнії не можуть приборкати масштабні лісові пожежі
По усьому штату оголосили надзвичайний стан. Місцева влада закликає боротися з вогнем усіма доступними засобами
Надзвичайний стан: у Каліфорнії масово евакуюють людей
Через масштабні лісові займання полишити свої оселі мають близько 180 тисяч громадян