За попередніми даними, постраждалих немає

Потужний вибух та пожежа стались у Дніпрі. Рвонуло на маслозаводі близько десятої вечора - повідомили у ДСНС. Вибуховою хвилею рознесло дах та стіни залізобетонної будівлі.

За попередніми даними, постраждалих немає. Після вибуху спалахнули склади із сировиною. Що спричинило детонацію - встановлюють. Відомо, що підприємство запустили торік.

Пізніше власник заявив - на території заводу має запрацювати ще й електростанція на біопаливі.