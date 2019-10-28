Куриная кожа - это белок и жировая прослойка, и общеизвестно, насколько белок необходим организму. С другой - бройлерные куры обычно кормят кормами, содержащими антибиотики и гормоны. Полностью исключить из рациона человека курицу нельзя. Об этом сообщает Media.Az.

"Это питательный белок. При этом мы советуем употреблять куриную кожу крайне редко. Лучше просто чистое мясо птицы", - сказала Т.Керимова.

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Куриная кожа - очень калорийный продукт: "Поэтому злоупотреблять им не стоит. Тем более, если речь идет о бройлерах, а не деревенских курицах. А жировая прослойка, которая есть в куриной коже, повышает уровень холестерина в крови, что негативно сказывается на работе сердца и сосудов.

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