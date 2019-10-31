Перешкодити будівництву газопроводу "Північний потік-2" - таке першочергове завдання Сполучених Штатів. Про це заявив кандидат на посаду американського посла у Росії Джон Салліван.

Він виступив на слуханнях у комітеті із закордонних справ Сенату Конгресу США, присвячених розгляду його кандидатури. Чиновник підкреслив - Вашингтон має використати будь-яку можливість, щоб припинити прокладання газогону та зберегти надходження палива до Європи транзитом через Україну.

Нагадаємо, напередодні дозвіл на будівництво "Північного потоку-2" надала остання країна - Данія.