США засудили будівництво газогону "Північний потік-2" [ Редактировать ]
Перешкодити будівництву газопроводу "Північний потік-2" - таке першочергове завдання Сполучених Штатів. Про це заявив кандидат на посаду американського посла у Росії Джон Салліван.
Він виступив на слуханнях у комітеті із закордонних справ Сенату Конгресу США, присвячених розгляду його кандидатури. Чиновник підкреслив - Вашингтон має використати будь-яку можливість, щоб припинити прокладання газогону та зберегти надходження палива до Європи транзитом через Україну.
Нагадаємо, напередодні дозвіл на будівництво "Північного потоку-2" надала остання країна - Данія.
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