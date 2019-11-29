У містечку на Дніпропетровщині людям постійно відключають опалення і воду [ Редактировать ]
Водопостачання за графіком. Так живуть у військовому містечку Гвардійське на Дніпропетровщині. Через зношені труби людям постійно відключають опалення і воду, а єдина у селищі школа - не працює. На місці побувала Олена Мендалюк.
Вже два тижні, як у гвардійській школі порожні коридори та класи. Молодших школярів відправили на вимушені канікули, старшокласників возять на уроки до сусіднього військового містечка. Навчанняя скасували, бо в закладі дуже холодно.
"На початок опалювального сезону, який несвоєчасно розпочався, у нас було 10-12 градусів, а вже на тому тижни 3-4. Котельно практично не працювала, стояла кілька днів", - говорить Наталія Снігур, в. о. директора Гвардійської загальноосвітньої школи.
Вчителі на роботі. У холодних класах, тепло вдягнені біля обігрівачів, перевіряють зошити і готуються до відновлення навчання. Вчора нарешті увімкнули опалення, однак температура в приміщенні не піднімається вище 12 градусів. Подали тепло і в оселі містян. Щоправда вони скаржаться - батареї ледь теплі.
"От вчера хоть трошки батареї нагрелись, вчера. Так у меня в зале и кухне холодние", - говорить Валентина Чівгуз, жителька Гвардійського.
Офіційно опалювальний сезон у Гвардійському розпочався 28 жовтня. Однак тепло відключають через постійні пориви на водогоні.
"Вчера вообще целый день воду давали, сегодня давали до 10, сейчас вода отключена, только наши 2 скважины работают. Но пока воды хватает на данный момент. 420 кубов в емкости, которая вмещает 500 кубов, - говорить Наталія Бевз, інженер-начальник зміни теплопункту.
Водопостачання у військовому містечку відновили, однак наразі - за графіком. Бо труби у критичному стані, кажуть в облдержадміністрації. За 50 років їх ніхто не ремонтував. З початку осені комунальники вже усунули 25 проривів. Щоб хоч якось вирішити проблему, на водозаборі в Перещепиному, який забезпечує Гвардійське водою, планують встановити додатковий насос.
"Его изготавливают в Харькове. Мы надеемся, что в пятницу он будет уже у нас здесь и это даст нам возможность попытаться круглосуточно, не по графику, а круглосуточно обеспечивать эти села, и главное дать нормально работать котелень", - говорить Андрій Коломієць, директор департаменту житлово-комунального господарства і будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації.
У владних кабінетах запевняють: зиму протримаються, воду і тепло подаватимуть безперебійно, а вже навесні почнуть будувати новий водогін. Гроші на це мають виділити на сесії обласної ради, 13 грудня. Та от поки що ці кошти людей навряд чи зігріють.
по теме
Комунальний колапс: у Гвардіському людям постійно відключають опалення і воду
Комунальний колапс у військовому містечку Гвардійське на Дніпропетровщині. Через зношені труби людям постійно відключають опалення і воду, а єдина у селищі школа не працює
Контрольні пункти у районі ООС переходять на зимовий графік
Усі контрольні пункти в'їзду-виїзду у районі проведення ООС із 1 грудня переходять на зимовий графік роботи. Про це повідомила пресслужба штабу
Новий землетрус в Албанії: основний удар знову припав на столицю
Розбір завалів у містечку Дуррес, що неподалік відстолиці - не припиняють навіть у темний час доби
Мобільна клініка: фонд Олени Пінчук допомагає хворим на ВІЛ та СНІД дітям подолати страшну хворобу
Понад 8 тисяч дітей в Україні мають діагноз ВІЛ та СНІД. Така офіційна статистика. Переживати страшну хворобу маленьким українцям окрім держави допомагають сотні волонтерів та благодійників
Заступниця міністра закордонних справ написала заяву про звільнення
Копію документа жінка опублікувала на своїй сторінці у Фейсбуці. Зеркаль працювала в міністерстві з 14 року. Опікувалася питаннями євроінтеграції