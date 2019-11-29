Водопостачання за графіком. Так живуть у військовому містечку Гвардійське на Дніпропетровщині. Через зношені труби людям постійно відключають опалення і воду, а єдина у селищі школа - не працює. На місці побувала Олена Мендалюк.

Вже два тижні, як у гвардійській школі порожні коридори та класи. Молодших школярів відправили на вимушені канікули, старшокласників возять на уроки до сусіднього військового містечка. Навчанняя скасували, бо в закладі дуже холодно.

"На початок опалювального сезону, який несвоєчасно розпочався, у нас було 10-12 градусів, а вже на тому тижни 3-4. Котельно практично не працювала, стояла кілька днів", - говорить Наталія Снігур, в. о. директора Гвардійської загальноосвітньої школи.

Вчителі на роботі. У холодних класах, тепло вдягнені біля обігрівачів, перевіряють зошити і готуються до відновлення навчання. Вчора нарешті увімкнули опалення, однак температура в приміщенні не піднімається вище 12 градусів. Подали тепло і в оселі містян. Щоправда вони скаржаться - батареї ледь теплі.

"От вчера хоть трошки батареї нагрелись, вчера. Так у меня в зале и кухне холодние", - говорить Валентина Чівгуз, жителька Гвардійського.

Офіційно опалювальний сезон у Гвардійському розпочався 28 жовтня. Однак тепло відключають через постійні пориви на водогоні.

"Вчера вообще целый день воду давали, сегодня давали до 10, сейчас вода отключена, только наши 2 скважины работают. Но пока воды хватает на данный момент. 420 кубов в емкости, которая вмещает 500 кубов, - говорить Наталія Бевз, інженер-начальник зміни теплопункту.

Водопостачання у військовому містечку відновили, однак наразі - за графіком. Бо труби у критичному стані, кажуть в облдержадміністрації. За 50 років їх ніхто не ремонтував. З початку осені комунальники вже усунули 25 проривів. Щоб хоч якось вирішити проблему, на водозаборі в Перещепиному, який забезпечує Гвардійське водою, планують встановити додатковий насос.

"Его изготавливают в Харькове. Мы надеемся, что в пятницу он будет уже у нас здесь и это даст нам возможность попытаться круглосуточно, не по графику, а круглосуточно обеспечивать эти села, и главное дать нормально работать котелень", - говорить Андрій Коломієць, директор департаменту житлово-комунального господарства і будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації.

У владних кабінетах запевняють: зиму протримаються, воду і тепло подаватимуть безперебійно, а вже навесні почнуть будувати новий водогін. Гроші на це мають виділити на сесії обласної ради, 13 грудня. Та от поки що ці кошти людей навряд чи зігріють.