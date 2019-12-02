В Польше произошла жуткая авария с пьяными украинцами [ Редактировать ]
В воскресенье, 1 декабря, на юге Польши пассажирский поезд протаранил фургон, в котором были двое нетрезвых украинцев. Об этом сообщает Польское радио.
На маршруте между железнодорожными станциями Гербы Нове и Панки в селе Кулее. В фургон, на котором ехали двое мужчин, въехал поезд PKP Интерсити, следовавший из Перемышля до Щецина.
Основной удар пришелся не на кабину. Пожарные, медицинские службы, полиция и представители железнодорожной компании прибыли незамедлительно.
Мужчин отправили в в больницу в Ченстохове. По данным полиции, мужчины были под действием алкоголя.
Ранее сообщалось, что в Польше автобус с украинцами попал в ДТП, а также у маршрутки на ходу отвалились колеса.
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